Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı
35 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
'in Bozüyük
ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza 4 Eylül
Mahallesi İsmet İnönü
Caddesi Yeşilkent
Bulvarı kavşağında meydana geldi. Ümit C. sevk ve idaresindeki 26 GK 760 plakalı kamyonet ile Sedat A. idaresindeki 11 DK 259 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Duru A.(5) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan yaralı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
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