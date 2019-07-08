Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

35 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 4 Eylül Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Yeşilkent Bulvarı kavşağında meydana geldi. Ümit C. sevk ve idaresindeki 26 GK 760 plakalı kamyonet ile Sedat A. idaresindeki 11 DK 259 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Duru A.(5) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan yaralı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Feci kaza: Aynı aileden 6 kişi yaralandı Toyota kendi kendini şarj edebilen otomobil geliştiriyor ABD'de, aşırı yağışlardan çöken yol otomobili böyle yuttu Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:10:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]