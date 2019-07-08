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Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

1 saat önce

Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralıBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı
BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza 4 Eylül Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Yeşilkent Bulvarı kavşağında meydana geldi. Ümit C. sevk ve idaresindeki 26 GK 760 plakalı kamyonet ile Sedat A. idaresindeki 11 DK 259 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Duru A.yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan yaralı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
Bozüyük, Yerel
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