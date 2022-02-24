Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

24.02.2022 18:12

- Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana kazada, kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

- Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana kazada, kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sedrettin B. Yönetimindeki 16 ZY 702 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Orta refüje çarparak duran kamyonete, arkasından gelen sürücü Coşkun S.Yönetimindeki 16 PG 100 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Otomobil, Kamyonet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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