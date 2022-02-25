Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

25.02.2022 00:57
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sedrettin B. (65) yönetimindeki 16 ZY 702 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje çarparak duran kamyonete, arkasından gelen sürücü Coşkun S. (45) yönetimindeki 16 PG 100 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil, Kamyonet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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