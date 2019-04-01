Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıMANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail A. idaresindeki 35 NK 549 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Muradiye yolu üzerinden Manisa şehir merkezi istikametine giden Fehmi S. idaresinde 45 ADV 66 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler çıkarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik polisleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekilmesiyle birlikte yol trafiğe kontrollü olarak açıldı.
Öte yandan Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan iki sürücünün de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:52 Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa
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