Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu

Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti

15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti