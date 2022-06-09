Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesi Köşeler köyünde İbrahim Terzi idaresindeki 37 DA 074 plakalı otomobil ile Çavuşlu köyü Muhtarı Hüseyin Çifçi (46) yönetimindeki 34 BM 3460 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada İbrahim Terzi (50) ve otomobilde yolcu olan Cemil Terzi (43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU