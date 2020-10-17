Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

17.10.2020 22:58
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Karesi ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Karesi ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eski Kepsut Caddesi'nde 10 U 5471 plakalı kamyonet ile 10 VR 019 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan yaralıların sıkışması sebebiyle çok sayıda itfaiye personeli seferber oldu. Araçlarla sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gerçekleşen olayda yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, çok sayıda vatandaşın yardım etmek amacıyla bölgeye gelmesi pandemi kurallarını unutturdu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir, Otomobil, Kamyonet, Karesi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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