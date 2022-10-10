Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

10.10.2022 00:59

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde bulunan kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

DÜZCE - Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde bulunan kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Kara yolu, Astaksi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Düzce - Ankara istikametine seyretmekte olan G.Ç.'nin kullandığı 20 ABB 822 plakalı otomobil ile Hürriyet Caddesi'nden Düzce kent merkezine gitmekte olan B.Ç. idaresindeki 41 LZ 090 plakalı kamyonet As Taksi Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet karayolunu aşarak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada sürücüler B.Ç. ve G.Ç. ile kamyonette ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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