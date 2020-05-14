Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada - Son Dakika

SİVAS'ta, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği ve otomobil sürücüsünün de hızla gelerek, kamyonete çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi 1'inci kısım girişinde meydana geldi. Serkan Alpsala yönetimindeki 58 UA 285 plakalı kamyonet ile Mustafa Özdemir'in kullandığı 58 ABY 943 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Sebahattin Albay, yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Albay'ı ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sebahattin Albay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı ise Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği ve otomobil sürücüsünün de hızla gelerek, kamyonete çarptığı anlar yer aldı.