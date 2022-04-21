Kamyonet ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyonet ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

21.04.2022 14:39
Kamyonet ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Balcı yönetimindeki 60 HP 549 plakalı saman yüklü kamyonet, Ballıbağ köyü girişinde Hasan Koca'nın kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada tarım aracında bulunan Güler Duman, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Hasan Koca ile eşi Zekiye Koca, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kamyonet, Tokat, Tarım, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kamyonet ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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