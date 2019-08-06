Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralıELAZIĞ(İHA)- Elazığ'da kamyonet ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
ELAZIĞ(İHA)- Elazığ'da kamyonet ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Baskil karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 23 ET 39 plakalı kamyonet ile S.A. yönetimindeki 23 T 0347 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:08 Kaynak: İHA
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