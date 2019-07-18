Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kars
'ta, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Abdülkadir Adıgüzel idaresindeki 04 D 4116 plakalı kamyonet, kent girişindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kavşağında, İran
uyruklu Zeyinal Kazemzade'nin kullandığı 62 B 35310 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, kamyonet içinde sıkışan yaralıların olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis
, AFAD
ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Adıgüzel'in, hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı araçta yaralanan Ozan Bezer, Savaş Çiçek, İnan Koçak
ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise Harakani Devlet Hastanesi
ile Kafkas Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
Adıgüzel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis
, tır sürücüsü Kazemzade'yi gözaltına aldı.