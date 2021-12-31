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Kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

31.12.2021 15:38
Kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Büyükpolat idaresindeki 02 ABG 248 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile Ziya Fidan idaresindeki 02 D 6051 plakalı Wolksvagen marka yolcu minibüsüyle Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Abdullah Büyükpolat (45), yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Büyükpolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yapan araçlar jandarma ve bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman, Tragger, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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