Adıyaman'da trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ziya Fidan idaresindeki 02 D 6051 plakalı yolcu minibüsü, Kahta-Adıyaman kara yolu havaalanı kavşağı civarında Abdullah Büyükpolat idaresindeki 02 ABG 248 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Büyükpolat, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahelesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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