KAMYONET, İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 7 YARALI - Son Dakika
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KAMYONET, İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 7 YARALI

14.04.2022 12:02

KONYA'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetle işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

KONYA'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetle işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Aktutan Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz S.B.'nin (17) yönetimindeki 42 APN 52 plakalı kamyonet, işçi taşıyan Hasan Koçak (49) yönetimindeki 42 BUA 12 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Minibüs çarpışmanın şiddetiyle devrildi.

Kazada, sürücüler S.B. ve Hasan Koçak ile işçiler Ethem Ünlü (57), Emre Güven (33), Murat Öz (20), Mehmet Öz (15) ve Özkan Güç (55) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

KAMYONET, İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 7 YARALI
KAMYONET, İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 7 YARALI
KAMYONET, İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 7 YARALI
KAMYONET, İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 7 YARALI
KAMYONET, İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 7 YARALI
KAMYONET, İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 7 YARALI
KAMYONET, İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 7 YARALI
KAMYONET, İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 7 YARALI
KAMYONET, İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 7 YARALI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KAMYONET, İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 7 YARALI - Son Dakika
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