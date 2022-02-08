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Kamyonet İSKİ'nin toprakla doldurduğu çukura saplandı - Son Dakika

Kamyonet İSKİ'nin toprakla doldurduğu çukura saplandı

08.02.2022 14:55
Kamyonet İSKİ'nin toprakla doldurduğu çukura saplandı

Küçükçekmece'de, İSKİ'ye bağlı ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından üstü toprakla doldurulan yere araç saplandı.

Küçükçekmece'de, İSKİ'ye bağlı ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından üstü toprakla doldurulan yere araç saplandı. Olayda kimse yaralanmazken araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetiyle iş yerine giden sürücü Özmen Develioğlu, park halindeki araca çarpmamak için sağa kırdı. Develioğlu, İSKİ'ye bağlı ekiplerin kazıp, üzerini toprakla kapattığı yere saplandı. Neye uğradığına şaşıran Develioğlu, hemen dışarı çıktı. Sürücü Develioğlu, kazayı yara almadan atlatırken, aracında hasar oluştu. Araç nedeniyle sokak bir süre araç trafiğine kapandı. Çukura saplanan kamyonet sürücü ve arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Çalışmanın yarım bırakılmasına tepki gösteren sürücü Özmen Develioğlu, "Dükkanımdan diğer dükkanıma gitmekteydim, sol tarafımda araba vardı, geçecek yol yoktu. Sağ tarafıma kırdım, çukurun üstünü kumla, çamurla doldurmuşlar, arabam çukura düştü. Ben mağdurum ne yapmam lazım. Şuan işe gidemiyorum" diye konuştu.

Öte yandan kazı çalışmasının yarım bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakini kadın, "Dün kazıldı, akşama kadar çalıştılar ama hiçbir şey yaptıkları yok. 3-4 kişi vardı, ben bilmiyorum. Geçememiş, sabah çok arabalar arka arkaya geçememiş. Öyle de olmaz ki" dedi. - İSTANBUL

Kamyonet İSKİ'nin toprakla doldurduğu çukura saplandı
Kamyonet İSKİ'nin toprakla doldurduğu çukura saplandı

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Küçükçekmece, Kamyonet, Tragger, İSKİ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet İSKİ'nin toprakla doldurduğu çukura saplandı - Son Dakika


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