Son Dakika Haberleri: Kamyonet kabinindeki 18 kilo 600 gram esrarla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet kabinindeki 18 kilo 600 gram esrarla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kamyonet kabinindeki 18 kilo 600 gram esrarla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kamyonet kabini içerisinde ele geçirilen 18 kilo 600 gram esrarla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kamyonet kabinindeki 18 kilo 600 gram esrarla ilgili 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kamyonet kabini içerisinde ele geçirilen 18 kilo 600 gram esrarla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli görülen bir kamyonet takibe alındı. Takip edilen araçtan inen şahsı durduran polis, yaptığı aramada elindeki poşette esrar buldu. Bunun üzerine narkotik köpeği Şimşek eşliğinde şüpheli araçta yapılan aramada kabin kısmına zulalanmış halde 8 paket halinde 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.Şüpheli araç sürücüsü H.K. ile birlikte hareket eden B.A. ile Ö.K.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden H.K. ile B.A. tutuklandı, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ELAZIĞ

Narkotik, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobilin altında kalan kadını sürükleyerek öldüren sürücü, kayıplara karıştı
Bağcılar'da taciz iddiası, ortalığı ayağa kaldırdı Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya yansıdı Eşini önce darbeden adam ardından kaynar su dökdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 21:39:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet kabinindeki 18 kilo 600 gram esrarla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]