Kamyonet kapısını çaldı, yakalanınca 'Sahipsiz sandım' dedi - Son Dakika

Kamyonet kapısını çaldı, yakalanınca 'Sahipsiz sandım' dediAntalya'da otobüs bekleyen Mehmet Ekin'in durağın yanına bıraktığı kamyonet kapısını çalan M.G (40), polis tarafından yakalandı.M.G., "Durakta sahipsiz gibi duruyordu. Ben de aldım" dedi.Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı'nda meydana geldi. Kamyoneti için kapı satın alan Mehmet Ekin, evine gitmek üzere otobüs beklediği sırada durağın yanında yere bıraktığı kapının çalındığını fark etti. Ekin, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen polis, şüpheliyi aramaya başladı. Kısa süren araştırmanın ardından kapıyı alan kişinin, çöplerden katı atık toplayan M.G. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan M.G., gözaltına alındı.
Suçlamaları kabul etmeyen M.G., "Baktım otobüs durağında sahipsiz gibi duruyordu. Ben de aldım" dedi. M.G., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kapısının bulunması üzerine sevinen Mehmet Ekin ise "Durakta otobüse binmek için beklerken kapım çalınmış. Hemen polisi aradım" dedi.
Kaynak: DHA
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