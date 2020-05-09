Kamyonet karşı yola geçerek devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kamyonet karşı yola geçerek devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol karşı yönüne geçerek devrildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol karşı yönüne geçerek devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 04.30 sıralarında Sorgun'a bağlı Caferli köyü yakınlarında meydana geldi. Sorgun istikametinden Sivas yönüne giden Sercan Ateş idaresindeki 38 ACD 343 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı yönüne geçerek devrildi. Kazada sürücü Sercan Ateş ve aynı kamyonet içerisinde bulunan Naim Aydın (39), Sadullah Gürdemir (31) yaralanırken, 53 yaşındaki Mehmet Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ambulansı tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mehmet Coşkun ise hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan şahısların Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiyesindeki çalıştıkları öğrenildi. - YOZGAT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi

Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı

Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı