Kamyonet kasasında 3 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kamyonet kasasında 3 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Kent genelinde yasal olmayan yollarla solvent karışımlı atık yağları toplayarak akaryakıt olarak tekrar piyasaya sürmek isteyen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Kamyonet kasasında ise tank içerisinde 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. - DENİZLİ