Son Dakika Haberleri: Kamyonet kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı
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Kamyonet kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 49 kaçak göçmen yakalandı.

Kamyonet kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 49 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında Ayvacık'ın Korubaşı köyünde 35 KBB 29 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünü durdurdu. Araç içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerle beraber kamyonet sürücüsü C.Ö'de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:46 Kaynak: DHA
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