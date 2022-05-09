Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme - Son Dakika
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Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme

09.05.2022 14:13
Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yağmur duası etkinliğinde ikram edilecek etlerin kamyonetin kasasında açık şekilde taşınması tepkiye neden oldu.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yağmur duası etkinliğinde ikram edilecek etlerin kamyonetin kasasında açık şekilde taşınması tepkiye neden oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polatlı'da önceki gün mezbahada kesilen küçükbaş hayvanların eti, Sarıoba Mahallesi'nde yağmur duasına katılan vatandaşlara ikram edilmek üzere kamyonetin kasasında açık şekilde yüklenerek götürüldü. Üzeri kapatılmadan götürülen etlerin bulunduğu kamyoneti görenler duruma tepki gösterdi. Etler, daha sonra mahalleye götürülüp parçalanarak, pişirildikten sora etkinliğe katılan yaklaşık 1500 kişiye ikram edildi. Etlerin hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.Sarıoba Mahallesi Muhtarı Hakan Güngör, etleri taşıyacak soğuk hava depolu ve kapalı bir araçlarının olmadığını belirterek, etlerin yağmur duasına yetişmesi için acil gitmesi gerektiğini söyledi. Etlerin üzerine naylon örttüklerini ve bağladıklarını kaydeden Güngör, uygun şartlarda taşıyacak bir araç bulamadıkları için mecburen bu şekilde götürdüklerini ifade etti.


Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme
Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme
Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme
Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme
Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme
Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme
Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme
YORUMLAR
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Mut'ta bal verimini arttırmak için üreticilere ana arı dağıtıldı Mut'ta bal verimini arttırmak için üreticilere ana arı dağıtıldı Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı

Hisarcık, Polatlı, Tragger, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme - Son Dakika
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