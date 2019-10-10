Son Dakika Haberleri: Kamyonet kasasında asılı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet kasasında asılı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

Kamyonet kasasında asılı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

1 saat önce

Aksaray'da seyir halindeki kamyonetin kasasında ve kasaya asılı olarak yolculuk yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi.

Kamyonet kasasında asılı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi, System.String[]

Aksaray'da seyir halindeki kamyonetin kasasında ve kasaya asılı olarak yolculuk yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi. Polis otosundan megafonla yapılan uyarıları da hiçe sayan sürücü ve kasadaki vatandaşlar hem canlarını hiçe sayarak hem de trafiği tehlikeye düşürerek yolculuk yaptı.


Kameralara yansıyan görüntüler Atatürk Bulvarı üzerinde kaydedildi. Bulvar üzerinde beliren ev eşyası yüklü 68 AAS 042 plakalı kamyonet sürücüsü, araçta yer olmadığı gerekçesi ile 2 kişiyi kamyonetin kasasına bindirdi. Bir kişi kamyonetin kasasında otururken, hınca hınç dolu olan kasada kendine yer bulamayan diğer kişi ise kamyonetin kasasına asılı olarak yola çıktı. Atatürk Bulvarından Cumhuriyet Bulvarına dönen kamyonet, bu sırada oradan geçen sivil polis otosuyla karşılaştı. Sivil polis ekipleri sürücüyü ve kasada asılı giden vatandaşları megafon aracılığıyla uyarırken, uyarılara uymayan sürücü ve kasadaki vatandaşlar tehlikeli yolculuğu sürdürdü. Diğer sürücülerin durumu polise bildirmesi üzerine kamyonet Cumhuriyet Bulvarı üzerinde durduruldu. Kamyonet sürücüsü Ahmet Serdar T., kamyonette yer olmadığı gerekçesi ile kasada yolculuk yaptıklarını belirtirken, polis ekipleri sürücüye 'Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek' ihlalinden 915 TL para cezası kesti. - AKSARAY

Atatürk Bulvarı, Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü
İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği ABD Başkanı Trump'tan tarihe geçecek PKK itirafı: Bizimle çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:08:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet kasasında asılı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]