Kamyonet kasasında binlerce paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet kasasında binlerce paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

Kamyonet kasasında binlerce paket kaçak sigara bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı halı yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kamyonet kasasında binlerce paket kaçak sigara bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı halı yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kamyonetin sürücü ise gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Halı yüklü olan kamyonetin kasasında oluşturulan gizli bölmede 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis sürücü A.B.'yi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı
Önce tırları kurşunlandı şimdi de iş yerleri kundaklandı Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
23:11 Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika Haber
23:11 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber
23:10 Yangında mahsur kalan şahsı itfaiye balkondan kurtardı - Son Dakika Haber
23:07 Dışişleri'nden "Libya" açıklaması - Son Dakika Haber
23:02 Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika Haber
21:57 Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Son Dakika Haber
20:22 Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 23:21:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyonet kasasında binlerce paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]