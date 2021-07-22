KAMYONET KASASINDA DANS EDEN GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

KAMYONET KASASINDA DANS EDEN GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

ANTALYA Konyaaltı'nda seyir halindeki kamyonetin kasasında 6 gencin müzik eşliğinde dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANTALYA Konyaaltı'nda seyir halindeki kamyonetin kasasında 6 gencin müzik eşliğinde dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda dün gece seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 6 genç, müzik eşliğinde dans edip oynadı. Gençlerin, zaman zaman ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Çevredekilere aldırış etmeyen gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan, hem kendilerini hem de trafikte seyreden sürücüleri tehlikeye atan gençlerin görüntüleri tepki çekti.

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