KAMYONET KASASINDA HALAY ÇEKEREK YOLCULUK YAPTILAR - Son Dakika

KAMYONET KASASINDA HALAY ÇEKEREK YOLCULUK YAPTILAR KONYA'da kamyonet kasasında 2 kişi halay çekerek yolculuk yaptı. O anlar ise bir servis minibüsündeki kadın işçi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler, merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi Aykent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında çekildi. Kamyonet kasasındaki 2 kişi, halay çekerek yolculuk yaptı. O anlar ise bir servis minibüsündeki kadın işçi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, paylaşıldı.