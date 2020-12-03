Kamyonet kasasında ölümüne yolculuk - Son Dakika

Kamyonet kasasında ölümüne yolculuk

03.12.2020 09:24
Kamyonet kasasında ölümüne yolculuk, System.String[]

Bursa'da çekilen görüntüler "bu kadarına pes" dedirtti.

Bursa'da çekilen görüntüler "bu kadarına pes" dedirtti.

Bursa- Ankara kara yolunda seyir halindeki kamyonetin kasasında yolculuk yapan 6 kişi kamerayla görüntülendi.

Ankara istikametine seyir halindeki 16 AJF plakalı kamyonet sürücüsü yoğun trafiğe aldırış etmeden resmen ölüme davetiye çıkardı. Kasasında birbirine tutunan 6 kişi ile sol şeritten hızla giden sürücünün o anları başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(Abdullah Uğur/İHA)

Kamyonet kasasında ölümüne yolculuk
Kamyonet kasasında ölümüne yolculuk

Kamyonet, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet kasasında ölümüne yolculuk - Son Dakika


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