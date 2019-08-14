Son Dakika Haberleri: Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Son Dakika Yerel Haber

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

1 saat önce

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk "Güzel günler göreceğiz demişlerdi.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
"Güzel günler göreceğiz demişlerdi. Daha ne kadar gideceğiz?"
SAMSUN - Samsun'da kamyonetin kasasında yolculuk yapan bir vatandaş, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye soktu. Samsun'da bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan bir vatandaş, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye soktu. Kamyonetin arkasında, "Güzel günler göreceğiz demişlerdi. Daha ne kadar gideceğiz?" yazması ise dikkat çekti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, kamyonetin arkasındaki kasada ayakta durarak yolculuk eden bir vatandaş dikkat çekiyor. Atatürk Bulvarı üzerinde Ordu istikametine doğru giden yolda ayakta yolculuk eden vatandaş, hem kendi can sağlığını hem de trafiği tehlikeye soktu. Kamyonetin arkasında, "Güzel günler göreceğiz demişlerdi. Daha ne kadar gideceğiz?" yazması ise dikkat çekti.
Dakikalarca devam eden tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale'de, oltasına 4 metre uzunlukta köpek balığı takılan denizci küçük dilini yutuyordu!
Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi 19 yaşındaki Rabia, baba kurşunu ile sakat kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 17:29:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]