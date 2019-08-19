Son Dakika Haberleri: Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

1 saat önce

Nakliyat kamyonetinin kasasında seyahat eden 4 kişi ölüme meydan okudu.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk, System.String[]
Nakliyat kamyonetinin kasasında seyahat eden 4 kişi ölüme meydan okudu.
18 Ağustos günü Haliç Köprüsü üzerinde Edirnekapı istikametine doğru seyreden nakliyat kamyonetinin arkasındaki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
İplerle sabitlenen dolap ve yatak gibi eşyalarla dolu olan kasanın arka kapağının bile kapalı olmadığı görülürken, durumu fark eden vatandaşlar da endişeye kapıldı.
Genç yaşlardaki yolculardan ikisinin kasanın üzerinde dahi olmadığı, arka kapağın üzerinde iplere tutunarak durması tehlikeyi artırdı.
Kendilerini kaydetmekte olan cep telefonunu gören yolcular el sallarken yolculuğa ait görüntüler Ayvansaray'da sona erdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:00 Kaynak: AA
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