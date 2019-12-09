Son Dakika Haberleri: Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, seyir halindeki kamyonetin kasasına yüklenmiş eşyaların üstüne uzanarak yolculuk yapan kişi, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk, System.String[]

ŞANLIURFA'da, seyir halindeki kamyonetin kasasına yüklenmiş eşyaların üstüne uzanarak yolculuk yapan kişi, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kentin en işlek caddesi olan Necmettin Cevheri Bulvarı'nda kameralara yansıyan görüntü, görenleri şaşırttı. Hamal olduğu belirlenen kişi, ev eşyası yüklü kamyonetin ön tarafında yer olmadığı için yüklenen eşyaların üzerine uzanıp, bir ayağını ise yola sarkıtarak yolculuk yaptı. Oldukça rahat görünen kişi, tehlikeli yolculuğu sırasında telefonla da konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:48 Kaynak: DHA
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