Son Dakika Haberleri: Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Son Dakika Güncel Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, seyir halindeki kamyonetin kasasına yüklenmiş eşyaların üstüne uzanarak yolculuk yapan kişi, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk, System.String[]

ŞANLIURFA'da, seyir halindeki kamyonetin kasasına yüklenmiş eşyaların üstüne uzanarak yolculuk yapan kişi, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kentin en işlek caddesi olan Necmettin Cevheri Bulvarı'nda kameralara yansıyan görüntü, görenleri şaşırttı. Hamal olduğu belirlenen kişi, ev eşyası yüklü kamyonetin ön tarafında yer olmadığı için yüklenen eşyaların üzerine uzanıp, bir ayağını ise yola sarkıtarak yolculuk yaptı. Oldukça rahat görünen kişi, tehlikeli yolculuğu sırasında telefonla da konuştu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Uludağ'daki arama çalışmalarında ceset bulundu!
Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:31:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]