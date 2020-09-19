Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta eşya yüklü bir kamyonetin kasasında tehlikeli şekilde yolculuk anı cep telefonu kamerasında kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk caddesinde yük taşıyan bir kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AZ 210 plakalı kamyonet, kent merkezinde seyir halindeyken kasasında yük ve bir de vatandaş taşıdığı görüldü.

Kamyonetin kasasındaki sandalyelere oturan vatandaşın tehlikeli ve ilginç yolculuğu ise başka bir araçtaki vatandaş tarafından kaydedildi. Kasada yolculuk yapan vatandaşın olası kazaya davetiye çıkardığı gözlemlendi.

Bir müddet yolculuk yapan kamyonet Onikişubat ilçesi istikametinde gözden kayboldu.