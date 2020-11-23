Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Tekirdağ'da 3 kişinin yan yana kamyonet kasasında yaptığı yolcuğu pes dedirtti.

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da maskesiz 3 kişi, Hükümet Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonetin kasasına asılarak yolculuk etti. Maske takmayan ve sosyal mesafeye de dikkat etmeyen 3 kişinin kamyonet kasasına asılı yolculuğu başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hayrete düşüren görüntülerde bir süre sonra kamyonet başka bir sokağa dönerek gözden kayboldu. - TEKİRDAĞ