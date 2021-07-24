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Kamyonet kasasında yanarak ölen küçük Cesur, toprağa verildi - Son Dakika

Kamyonet kasasında yanarak ölen küçük Cesur, toprağa verildi

24.07.2021 16:11
Kamyonet kasasında yanarak ölen küçük Cesur, toprağa verildi, System.String[]

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde günübirlik tatilden dönerken kasasında yolculuk yaptığı kamyonette çıkan yangında yaşamını yitiren 6 yaşındaki Cesur Tayyar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde günübirlik tatilden dönerken kasasında yolculuk yaptığı kamyonette çıkan yangında yaşamını yitiren 6 yaşındaki Cesur Tayyar, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, cezaevinden izinli çıkan babası Kamber Tayyar da katıldı.

Çeşme'de Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 22 Temmuz'da günübirlik tatil yapan 3 kardeş ile çocukları, akşam saatlerinde 35 BCN 68 plakalı kamyonetle dönüşe geçti. Günay Gümüşsoy yönetimindeki kamyonetin kasasında Narlıdere ilçesi yakınlarına geldiğinde yangın çıktı. Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan Cengiz Gümüşsoy, kardeşleri Günay Gümüşsoy ile Ceylan Tayyar'ı uyardı. Günay Gümüşsoy, aracı sağa çekti. Cengiz Gümüşsoy, yanındaki çocukları Ceylan (8) ile Emir Gümüşsoy (4) ve yeğeni Cennet Tayyar'ı (10) tek tek kasadan indirdi. Ancak, bu sırada kasadaki brandanın alev alması nedeniyle alevler bir anda büyüyünce Cesur Tayyar'a ulaşamadı.

Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de araçlarını durdurup yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Güzelbahçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, Cesur Tayyar yaşamını yitirirken, ablası Cennet Tayyar ile kuzenleri Ceylan ve Emir Gümüşsoy ağır yaralandı.Küçük Cesur'un annesi Ceylan Tayyar sinir krizi geçirdi. Yaralı 3 çocuktan Emir Gümüşsoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Cennet Tayyar ve Ceylan Gümüşsoy ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emir Gümüşsoy yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanan Ceylan Gümüş ile Cennet Tayyar'ın tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cesur Tayyar için, Örnekköy Hülya Karaer Camii'nde, bugün öğle vaktinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye cezaevinden izinli çıkan babası Kamber Tayyar, annesi Ceylan Tayyar ve akrabalarının yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. Cenazede, küçük Cesur'un yakınları sinir krizi geçirdi. Gözyaşları arasında kılınan namazın ardından Cesur Tayyar'ın tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konulup, götürüldüğü Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kamyonet kasasında yanarak ölen küçük Cesur, toprağa verildi
Kamyonet kasasında yanarak ölen küçük Cesur, toprağa verildi
Kamyonet kasasında yanarak ölen küçük Cesur, toprağa verildi
Kamyonet kasasında yanarak ölen küçük Cesur, toprağa verildi
Kamyonet kasasında yanarak ölen küçük Cesur, toprağa verildi
Kamyonet kasasında yanarak ölen küçük Cesur, toprağa verildi
Kamyonet kasasında yanarak ölen küçük Cesur, toprağa verildi

Kurban Bayramı, Narlıdere, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonet kasasında yanarak ölen küçük Cesur, toprağa verildi - Son Dakika


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