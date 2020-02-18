Kamyonet kasasındaki jenaratörün yanması cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika

Sakarya'da bir kamyonetin kasasında alev alan jenaratör, aracı kullanılamaz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, Pamukova ilçesi Karapınar Mahallesinde Muharrem Y. idaresindeki 06 BID 743 plakalı Yüksek Hızlı Tren hattı bakım aracının kasasında bulunan mobil jeneratör henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Alevlerin bir anda büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların müdahale ettiği yangını kontrol altına alınamaması üzerine şoför Muharrem Y, aracı mahalle dışına çıkardı.

Yaklaşık bir kilometre uzaklaştırılan kamyonetin kasasındaki jenaratör yolda düştü.

Burada itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, mahalle içinde yanan araca vatandaşların müdahale etmesi, söndürülemesi üzerine şoför Muharrem Y'nin aracı götürmesi ve yolda jenaratörün düşmesi yer alıyor.