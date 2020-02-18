Kamyonet kasasındaki jeneratörün yanması cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika

Sakarya'da bir kamyonetin kasasında alev alan jeneratör, aracı kullanılamaz hale getirdi.

Pamukova ilçesi Karapınar Mahallesi'nde Muharrem Y. idaresindeki 06 BID 743 plakalı Yüksek Hızlı Tren hattı bakım aracının kasasında bulunan mobil jeneratör, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Alevlerin bir anda büyümesi nedeniyle çevredeki vatandaşların müdahale ettiği yangının kontrol altına alınamaması üzerine şoför Muharrem Y, aracı mahalle dışına çıkardı.

Yaklaşık bir kilometre uzaklaştırılan kamyonetin kasasındaki jeneratör yolda düştü.

Burada itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, mahalle içinde yanan araca vatandaşların müdahale etmesi, söndürülemesi üzerine şoför Muharrem Y'nin aracı götürmesi ve yolda jeneratörün düşmesi yer alıyor.