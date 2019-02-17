Son Dakika Haberleri: Kamyonet Kasasındaki Kolilerin Üstünde Yolculuk

Kamyonet Kasasındaki Kolilerin Üstünde Yolculuk

1 saat önce

ADANA'da 30 yaşlarındaki kişi, kamyonetin kasasına yüklenen kolilerin üzerinde yolculuk yaparken görüntülendi.

Kamyonet Kasasındaki Kolilerin Üstünde Yolculuk, System.String[]
ADANA'da 30 yaşlarındaki kişi, kamyonetin kasasına yüklenen kolilerin üzerinde yolculuk yaparken görüntülendi. 

Merkez Seyhan ilçesinde bir adamın, seyir halindeki kamyonetin kasasına yüklenen kolilerin üstünde tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk, kameralar tarafından görüntülendi. Bir iş yerine kolilerin bir kısmını indirdikten sonra yolculuğunu aynı şekilde sürdüren adam, kendisini görüntüleyen gazetecinin "Korkmuyor musunuz?" sorusuna gülerek, "Hayır korkmuyorum. Tehlikeli ama rahatım yerinde. Yapacak bir şey yok yani" dedi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:10 Kaynak: DHA

Seyhan, Merkez, Adana, Güncel
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