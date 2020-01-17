Kamyonet kasasından düşerek öldü - Son Dakika

Kamyonet kasasından düşerek öldü
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ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kamyonete kereste yüklerken kasasından düşen Yaşar Hamamcı (64), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kamyonete kereste yüklerken kasasından düşen Yaşar Hamamcı (64), hayatını kaybetti.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Hamamcı, yıkımı yapılan ahşap evin kerestelerini yüklediği kamyonetin kasasasından dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Hamamcı, kaldırıldığı hastanede, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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