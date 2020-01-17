Kamyonet kasasından düşerek öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonet kasasından düşerek öldü - Son Dakika

Kamyonet kasasından düşerek öldü

1 saat önce

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kamyonete kereste yüklerken kasasından düşen Yaşar Hamamcı (64), hayatını kaybetti.

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ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kamyonete kereste yüklerken kasasından düşen Yaşar Hamamcı (64), hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Hamamcı, yıkımı yapılan ahşap evin kerestelerini yüklediği kamyonetin kasasasından dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Hamamcı, kaldırıldığı hastanede, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Osmancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
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