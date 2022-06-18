Kamyonet kasasından yola fırlayan demirler kazaya neden oldu - Son Dakika
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Kamyonet kasasından yola fırlayan demirler kazaya neden oldu

18.06.2022 09:51
Kamyonet kasasından yola fırlayan demirler kazaya neden oldu

Tekirdağ'da Çorlu'da kamyonet kasasından yola düşen demir profiller nedeniyle duraklayan otomobile başka bir otomobil çarptı.

Tekirdağ'da Çorlu'da kamyonet kasasından yola düşen demir profiller nedeniyle duraklayan otomobile başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Çevre yolu üzeri Yeni Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergene istikametine seyrettiği sırada bir araçla çarpışmaktan kıl payı kurtulan kamyonet sürücüsü manevra yapınca kasadaki demir profiller yola fırladı. Bu sırada çarpmamak için duraklayan Reyhan Köse idaresindeki P 4972 KH plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Mehmet Langer yönetimindeki 39 AAE 069 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Mehmet Langer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet kasasından yola fırlayan demirler kazaya neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet kasasından yola fırlayan demirler kazaya neden oldu - Son Dakika
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