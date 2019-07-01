Son Dakika Haberleri: Kamyonet kaza yaptı: 1 ton bamya yola savruldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kamyonet kaza yaptı: 1 ton bamya yola savruldu

44 dakika önce

Kamyonet kaza yaptı: 1 ton bamya yola savruldu Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı, kilosu 30 lira olan bamyalar yola savrulduBURSA - Karacabey-Bursa Yolunda kontrolden çıkan kamyonet yan yattı.

Kamyonet kaza yaptı: 1 ton bamya yola savruldu
Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı, kilosu 30 lira olan bamyalar yola savruldu
BURSA - Karacabey- Bursa Yolunda kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Kilosu 30 lira olan yaklaşık 1 ton bamya yola savrulurken, kaza sonucu 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.
Kaza, gece 23.00 sularında Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, Bursa istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yan yattı. Kilosu 30 lira olan yaklaşık 1 ton bamya kamyonetten yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen sürücüyü ayakta tedavi ederken, jandarma ekipleri de olası bir kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza sonucu Karacabey-Bursa yolunda yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yola savrulan bamyaların toplanmasının ardından, kamyonet yoldan kaldırılırken, Karacabey-Bursa yolu tekrar trafiğe açıldı.
Kamyonet kaza yaptı: 1 ton bamya yola savruldu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:56 Kaynak: İHA
Karacabey, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor Küçükçekmece'deki küçük kıza taciz iddiası vatandaşları sokağa döktü: 1 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 01:40:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet kaza yaptı: 1 ton bamya yola savruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]