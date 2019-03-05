Kamyonet Kaza Yaptı: 1 Yaralı
18 dakika önce
Erdek ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında freni boşalan kamyonet duvara çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.
Erdek
ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında freni boşalan kamyonet duvara çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.
Erdek'ten Turan mahallesine gitmekte olan Uğur Aydın
yönetimindeki 10 ADM 12 plakalı inşaat malzemeleri yüklü kamyonet, mahallenin girişinde bulunan rampa aşağı inerken aracın frenleri boşaldı. Sürücü Uğur Aydın'ın direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucunda, araç yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. Mahallede bulunan vatandaşların ihbari ile olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ile Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri aracın içerisinde sıkışan sürücü Uğur Aydın İtfaye ekipleri tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Erdek Neyyriye Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıya ilk müdahalesi burada yapıldıktan sonra Bandırma
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:49 Kaynak: İHA
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