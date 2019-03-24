Son Dakika Haberleri: Kamyonet Kazası Yürekleri Ağza Getirdi

Kamyonet Kazası Yürekleri Ağza Getirdi

3 dakika önce

Bursa Ankara Karayolu otogar mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla atarak yan durdu.

Kamyonet Kazası Yürekleri Ağza Getirdi, System.String[]
Bursa Ankara Karayolu otogar mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla atarak yan durdu. Kamyonette bulunan 3 kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bursa Ankara Karayolu İnegöl otogar mevkiinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Hakan Torun (46) yönetimindeki 16 UH 762 plakalı kamyonet, hareket halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp taklalar atarak yan durdu.

Sürücü Hakan Torun ve araç içerisinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yan yatan kamyonet içerisinde sıkışan 3 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle Bursa Ankara Karayolu kısmen trafiğe kapatıldı. Kaza yapan kamyonet, yol ortasından çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:36 Kaynak: İHA

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