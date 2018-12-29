Son Dakika Haberleri: Kamyonet Kırmızı Işıkta Bekleyen Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kamyonet Kırmızı Işıkta Bekleyen Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

32 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) tüpü yüklü tıra çarpan kamyonetteki kişi öldü, sürücü yaralandı.

Kamyonet Kırmızı Işıkta Bekleyen Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde, CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) tüpü yüklü tıra çarpan kamyonetteki kişi öldü, sürücü yaralandı.


Melih Arslan (30) idaresindeki 34 BCN 380 plakalı kamyonet, Milas- Bodrum kara yolu Koru mevkisinde, trafik ışıklarında bekleyen Metin Hasırcı'nın (43) kullandığı 35 AZ 9812 plakalı CNG tüpü yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyonetteki Ergün Görgün (54) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta sıkışan sürücü Arslan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Bodrum-Milas kara yolu bir süre trafiğe kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:11 Kaynak: AA

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