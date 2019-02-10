Kamyonet Köprüden Düştü: 4 Yaralı
12 dakika önce
Kastamonu'da, 6 metre yükseklikteki köprüden düşen kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'da, 6 metre yükseklikteki köprüden düşen kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sunta Kavşağı mevkisinde Ferit Demir (35) idaresindeki 37 BE 550 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yüksekliğindeki köprüden düştü.
Kazada sürücü Ferit Demir ile Tufan Küçük (25), Hasan Bülent Eynihan (42) ve Orhan Veli Akgün (32) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:02 Kaynak: AA
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