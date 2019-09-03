Son Dakika Haberleri: Kamyonet lastiği içinde 44 kilo eroin
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Kamyonet lastiği içinde 44 kilo eroin

3 saat önce

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine takibe aldıkları bir kamyonetin teker lastiği içinde 44 kilo eroin ele geçirdi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Kamyonet lastiği içinde 44 kilo eroin, System.String[]

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine takibe aldıkları bir kamyonetin teker lastiği içinde 44 kilo eroin ele geçirdi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, Doğu illerinden Eskişehir güzergahı kullanarak bir araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinildi. Bunun üzerine, drone destekli operasyon düzenlenerek araç uzun süre takip edildi. Durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği NORO ile arama yapıldı. Ekipler, sökülen lastiği içinde 44 kilogram eroin maddesi ele geçirdi.


Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu kapsamında yasal işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgularının ardından C. Başsavcılığına sevk edilecek. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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