Son Dakika Haberleri: Kamyonet Motosiklete Çarptı

Kamyonet Motosiklete Çarptı

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle motosiklet çarpıştı.

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle motosiklet çarpıştı. Yaşlı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 16.20 sıralarında Bursa-Yalova yolunun Orhangazi Zeytinciler Çarşısı girişinde meydana geldi. Bayram Ali Dereli (71) idaresindeki 16 RAF 47 plakalı motosiklet, göl yolundan gelip ana yola çıktıktan sonra, aynı yönde seyir halinde olan Temel Usta (27) idaresindeki 16 KOP 82 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Bayram Ali Dereli olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:48 Kaynak: İHA

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