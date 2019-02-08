Son Dakika Haberleri: Kamyonet Önce Minibüse, Ardından İstinat Duvarına Çarptı: 3 Yaralı

Kamyonet Önce Minibüse, Ardından İstinat Duvarına Çarptı: 3 Yaralı

52 dakika önce

Bursa İnegöl yolunda meydana gelen kazada kamyonet, yemek taşıyan minibüse, ardından da istinat duvarına çarptı.

Kamyonet Önce Minibüse, Ardından İstinat Duvarına Çarptı: 3 Yaralı, System.String[]
Bursa İnegöl yolunda meydana gelen kazada kamyonet, yemek taşıyan minibüse, ardından da istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Mehmet Nasır Akdağ'ın kullandığı 16 BYK 07 plakalı kamyonet, Bursa - Ankara Karayolu üzerinde bir anda kontrolden çıkıp önünde seyreden Mehmet Avcı'nın kullandığı yemek taşıyan 16 KBM 56 plakalı minibüse, ardından da istinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Akdağ, yanında bulunan Celal Akdağ, yemek taşıyan minibüsteki Birgül Altun yaralandı. 3 yaralı da olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:55 Kaynak: İHA

Akdağ, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Yerel
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