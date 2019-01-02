Son Dakika Haberleri: Kamyonet Önce Tramvayla Çarpıştı, Sonra İş Yerine Girdi

Kamyonet Önce Tramvayla Çarpıştı, Sonra İş Yerine Girdi

1 saat önce

Eskişehir'de bir kamyonetin tramvay ile çarpıştıktan sonra yakındaki iş yerine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonet Önce Tramvayla Çarpıştı, Sonra İş Yerine Girdi, System.String[]
Eskişehir'de bir kamyonetin tramvay ile çarpıştıktan sonra yakındaki iş yerine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. M.K.'nın (40) sevk ve idaresindeki 26 VV 986 plakalı kamyonet ile N.T.'nin (30) idaresindeki Opera-Emek istikametine giden tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet R.D.'nin (34) yol kenarında bulunan döner işletmesine girdi. İş yerinde ve araçlarda maddi zarar meydana gelirken tramvay içerisinde yolcu olarak bulunan E.A.'da hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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