Kamyonet Önce Tramvayla Çarpıştı, Sonra İş Yerine Girdi

Eskişehir'de bir kamyonetin tramvay ile çarpıştıktan sonra yakındaki iş yerine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de bir kamyonetin tramvay ile çarpıştıktan sonra yakındaki iş yerine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. M.K.'nın (40) sevk ve idaresindeki 26 VV 986 plakalı kamyonet ile N.T.'nin (30) idaresindeki Opera-Emek istikametine giden tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet R.D.'nin (34) yol kenarında bulunan döner işletmesine girdi. İş yerinde ve araçlarda maddi zarar meydana gelirken tramvay içerisinde yolcu olarak bulunan E.A.'da hafif şekilde yaralandı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Esnaf, İş Yerinin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti

İBB Açıkladı! Artık Bu Araçlar da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü Kullanabilecek

Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada