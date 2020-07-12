Kamyonet orman yolunda devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyonet orman yolunda devrildi: 2 yaralı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde orman yolunda geri manevra yaparken, kontrolden çıkıp devrilen pick-up kamyonetteki 4 kişiden 2'si yaralandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde orman yolunda geri manevra yaparken, kontrolden çıkıp devrilen pick-up kamyonetteki 4 kişiden 2'si yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Datça Yarımadası'nın Ege Denizi'ne bakan Eksera Vadisi yakınlarında meydana geldi. 4 kişinin bulunduğu 07 JT 287 plakalı pick-up kamyonet, geri manevra sırasında engebeli arazide kontrolden çıkıp devrildi. Kamyonetteki 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kamyonettekiler sağlık görevlilerini arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ekipler, birinin adı Bulut, diğerinin ise Tuğçe olduğunu öğrendikleri iki yaralının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi kurtardı. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Ege Denizi, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonet orman yolunda devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
23:20
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
ABD'ye ait savaş gemisinde yangın çıktı
23:18
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
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22:19
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