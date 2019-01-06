Son Dakika Haberleri: Kamyonet Orta Refüje Devrildi : 3 Yaralı

Kamyonet Orta Refüje Devrildi : 3 Yaralı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kamyonet Orta Refüje Devrildi : 3 Yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Jandarma uygulama noktası önünde meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 06 HA 0865 plakalı kamyonet karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Meydana gelen kazada Metin Erböcü (52), Gökhan Demirci (32) ve Muhammet Özbek (32) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Çorum, Sungurlu, 3. Sayfa
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